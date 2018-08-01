Азербайджанская нефть незначительно подешевела

1 августа 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 31 июля составила 75,75 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше показателя понедельник, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 31 июля составила 74,92 доллара за баррель, что на 0,68 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 71,54 доллара за баррель, что на 0,65 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 июля составила 74,46 доллара за баррель, что на 0,67 доллара меньше показателя понедельника.

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