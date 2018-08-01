Строительство современного моста в Ташкенте будет завершено в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - Строительство нового путепровода на перекрёстке проспекта Бунёдкор и улицы Чупаната в Ташкенте будет завершено в ближайшие дни, передают узбекские СМИ со ссылкой на "Узбекские железные дороги", структуры которой осуществляют строительство.

Общая длина современного моста составляет 667,5 метра, высота – 8 метров, ширина – 24,5 метра. Рядом построены два надземных пешеходных перехода, каждый длиной 124 метра. Они оснащены специальными лифтами и эскалаторами для пожилых людей и инвалидов.

Кроме того, особое внимание было уделено установке современной системы освещения, благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Напомним, что на днях в Ташкенте началась активная фаза строительства первой в стране трехуровневой развязки возле бывшего Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова. В связи с этим ГУВД Ташкента закрыло для проезда перекресток и опубликовало схему временного проезда.

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