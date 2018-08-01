Шавкат Мирзиеёв дал поручения по развитию агросектора

В Ташкенте 31 июля под председательством Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения развития хлопчатника и посеву повторных культур на площадях, освобожденных после сбора урожая зерна, передаёт "Подробно.uz".

На совещании отмечалось, что отставание в развитии хлопчатника не было устранено, развитие хлопчатника все еще отстает на 8-10 дней, в некоторых местах – на 12-15 дней от нормальных показателей. Был подвергнут критике тот факт, что в некоторых районах хлопковые поля находятся в бесхозном состоянии, хлопчатник испытывает жажду, урожай находится под угрозой потери.

Президент дал указание принять меры в отношении руководителей районов, допустивших недостатки в выполнении задач в сфере сельского хозяйства. Также отмечалась необходимость своевременного и качественного проведения агротехнических мероприятий на хлопковых полях, полива хлопчатника, обработки междурядий, эффективного использования культиваторов.

Еще одна проблема связана с ростом количества вредителей хлопчатника и насекомых в этом году. Учеными выявлено, что уровень выживаемости хлопковой совки после зимы составляет 76 процентов, что является наиболее высоким показателем за последние годы.

"Когда после зимы выживает 50 процентов насекомых, это расценивается как чрезвычайная ситуация. А в этом году насекомых в 1,5 раза больше. Все руководители должны сделать соответствующие выводы, особенно важно, чтобы фермеры работали с чувством ответственности за свой урожай", – сказал глава государства.

Кроме того, на мероприятии были определены меры по системной организации работы по борьбе с вредителями и насекомыми, химической обработке хлопковых полей с применением научно обоснованных методов. Затронули и вопрос орошения хлопчатника. В частности, даны поручения по целевому использованию воды, составлению графиков полива хлопковых полей, обеспечению водой отдаленных фермерских хозяйств, контролю за "шербетным" методом полива.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.