Квартальные убытки Tesla возросли более чем вдвое

Убытки компании Tesla за второй квартал текущего года составили $717,5 млн по сравнению с $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом передает ТАСС со ссылкой на корпоративную отчетность Tesla.

Согласно отчету, доходы компании возросли с $2,79 млрд во втором квартале прошлого года до почти $4 млрд за аналогичный период в этом году. За отчетный период текущего года Tesla поставила клиентам 40 тыс. 740 электромобилей всех выпускаемых предприятием моделей по сравнению с чуть более 22 тыс. за три месяца 2017 года. Самой продаваемой маркой стала Model 3 - почти 18 тыс. 440.

Глава компании Илон Маск заявил о намерении выйти на уровень производства 6 тыс. Model 3 в неделю к концу августа. "Затем мы рассчитываем увеличить производство сверх порога 6 тыс. штук в неделю, но будем стараться ограничивать дополнительные расходы", - отметил Маск.

В мае Tesla сообщила, что по итогам первого квартала 2018 года зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. В третьем и четвертом кварталах 2017 года данный показатель составлял соответственно $619 млн и $675 млн. По итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла $330 млн.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.





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