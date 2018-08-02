Узбекистан заинтересован в белорусских инвестициях в агросектор

БАКУ /Trend/ - Джизакская область Узбекистана заинтересована в сотрудничестве с Брестской областью Беларуси в сфере развития сельского хозяйства, передаёт в четверг БЕЛТА.

Согласно информации, делегация Узбекистана во главе с главой администрации Джизакской области Эргашом Салиевым провела переговоры с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом.

Салиев обозначил три наиболее перспективных, на его взгляд, направления межрегионального сотрудничества.

«В первую очередь это проекты животноводства – как молочного, так и мясо-молочного направления. У нас в области имеется порядка 900 тысяч голов крупного рогатого скота, но, к сожалению, не такого производительного, как у вас. Интересно было бы рассмотреть проекты по развитию птицеводства. Особенно в той части, которая связана с переработкой мяса. Сейчас у нас за счет инноваций высвобождаются большие площади из-под хлопчатника. Эти территории мы отдаем под сады, выращивание плодоовощной продукции. В этой связи нас также интересуют вопросы переработки и хранения овощей», – сказал Салиев.

Руководитель делегации указал несколько вариантов решения поставленных задач: прямые инвестиции, создание совместных предприятий, закупка новых технологий и оборудования.

«В этом году прямые инвестиции из разных стран в нашу область составят 3,2 миллиарда долларов. В Джизаке 29-30 августа будет проходить международный инвестиционный форум. Мы обязательно направим приглашения представителям Брестской области. Даже если мы или вы не сделаем прямых инвестиций в экономику друг друга, там можно будет найти партнеров», - сказал Салиев.

Анатолий Лис в свою очередь отметил значительный рост показателей во взаимной торговле. Так, внешнеторговый оборот Брестской области и Узбекистана за январь-май составил 11,2 миллиона долларов, что на 417,3 процента больше аналогичного периода прошлого года.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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