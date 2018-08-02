В Казахстане вдвое возросли безналичные платежи по банковским картам

2 августа 2018 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем безналичных платежей по банковским картам по итогам первого полугодия 2018 года составил 2,2 триллиона тенге, что вдвое превышает показатель анологичного периода прошлого года. Об этом сообщает в четверг Finprom.kz.

Доля безналичных платежей в общем обороте по картам выросла за год с 16 процентов до 26 процентов. В отчетном периоде совершено 193 миллиона безналичных платежей. Для сравнения в прошлом году (за 12 месяцев) зафиксировано всего 105 миллионов транзакций по оплате через карты.

Средний размер одной транзакции в первом полугодии текущего года составил 11,2 тысячи тенге. За аналогичный период прошлого года средний размер одной покупки через платежную карту превышал 12 тысяч тенге.

За год количество активных платежных карт выросло на 22 процента, до 10,5 миллиона единиц. По сравнению с первым полугодием прошлого года активных кредитных карт стало больше на 60 процентов. Общее количество используемых кредиток составляет 1,5 миллиона.

Удельный вес кредитных карт от общего числа активных платежных карт с июня прошлого по июнь этого года вырос с 10,5 до 13,8 процента.

Кроме того, объем снятия наличности через платежные карты вырос на 25 процентов. В первом полугодии через карты обналичили 6,2 триллиона тенге - на 1,2 триллиона тенге больше, чем в январе-июне 2017 года.

Общий денежный оборот по платежным картам вырос за год на 42 процента, до 8,3 триллиона тенге за январь-июнь 2018 года.

Официальный курс на второе августа составил 348,21 KTZ/USD

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
UzCard внедряет инновационные решения в электронной торговле в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 23 июля 17:54
VISA не будет выпускать с UzCard кобейджинговые карты в Узбекистане
Бизнес 19 июля 11:45
В Азербайджане выросли месячные объемы операций с банкоматами
Бизнес 10 мая 15:11
В Азербайджане выросло число операций с платежными картами
Бизнес 16 апреля 17:30
Кыргызстан намерен увеличить долю безналичных платежей в течение 3 лет
Бизнес 31 марта 12:33
Объем безналичных операций с платежными картами в Азербайджане вырос почти впятеро
Бизнес 30 марта 15:37
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла
Общество 15:07
Туркменистан и Беларусь готовят соглашение о международных интермодальных грузоперевозках
Бизнес 14:58
Азербайджан и Украина намерены довести взаимный товарооборот до $1 млрд (Эксклюзив)
Бизнес 14:58
Каспийский трубопроводный консорциум обнародовал объемы экспорта нефти
Энергетика 14:50
ОБСЕ консультирует Туркменистан в области экологического законодательства
Туркменистан 14:42
В Азербайджане директор птицеводческого комплекса оштрафован на крупную сумму
Общество 14:40
В Беларуси предлагается отказаться от отсрочки по импортному НДС
Беларусь 14:39
Корреcпондент Trend награжден "Нариманфильм" за пропаганду азербайджанского кинематографа (ФОТО)
Социум 14:33
Азербайджан и Афганистан подписали протокол по сотрудничеству в сфере оборонпрома (ФОТО)
Политика 14:25