В Казахстане вдвое возросли безналичные платежи по банковским картам

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем безналичных платежей по банковским картам по итогам первого полугодия 2018 года составил 2,2 триллиона тенге, что вдвое превышает показатель анологичного периода прошлого года. Об этом сообщает в четверг Finprom.kz.

Доля безналичных платежей в общем обороте по картам выросла за год с 16 процентов до 26 процентов. В отчетном периоде совершено 193 миллиона безналичных платежей. Для сравнения в прошлом году (за 12 месяцев) зафиксировано всего 105 миллионов транзакций по оплате через карты.

Средний размер одной транзакции в первом полугодии текущего года составил 11,2 тысячи тенге. За аналогичный период прошлого года средний размер одной покупки через платежную карту превышал 12 тысяч тенге.

За год количество активных платежных карт выросло на 22 процента, до 10,5 миллиона единиц. По сравнению с первым полугодием прошлого года активных кредитных карт стало больше на 60 процентов. Общее количество используемых кредиток составляет 1,5 миллиона.

Удельный вес кредитных карт от общего числа активных платежных карт с июня прошлого по июнь этого года вырос с 10,5 до 13,8 процента.

Кроме того, объем снятия наличности через платежные карты вырос на 25 процентов. В первом полугодии через карты обналичили 6,2 триллиона тенге - на 1,2 триллиона тенге больше, чем в январе-июне 2017 года.

Общий денежный оборот по платежным картам вырос за год на 42 процента, до 8,3 триллиона тенге за январь-июнь 2018 года.

Официальный курс на второе августа составил 348,21 KTZ/USD

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