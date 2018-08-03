KAZ Minerals приобретает медный проект в России

3 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, заключила соглашение о приобретении Баимского медного проекта в Чукотском автономном округе России за 900 миллионов долларов денежными средствами и акциями, говорится в сообщении компании.

Как отмечается, эта сумма включает первоначальное вознаграждение в размере 675 миллионов долларов и отложенный платеж в 225 миллионов долларов.

Баимская площадь – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания масштабного низкозатратного медного производства на базе рудника открытого типа. Среднегодовой объем производства в первые десять лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций золота.

KAZ Minerals ведет операционную деятельность на рудниках открытого типа Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточном Казахстане, трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане.

В 2017 году KAZ Minerals произвела меди на 259 тысяч тонн, в качестве попутной продукции - 58 тысяч тонн цинка в концентрате, 179 тысяч унций золота и 3,506 миллиона унций серебра.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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