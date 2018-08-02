Kapital Bank запустил проект «Добровольцы»

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank запустил новый проект «Könüllülər» («Добровольцы») для молодых стажеров. В рамках проекта 30 молодых людей примут участие в программе стажировки в филиалах Kapital Bank и приобретут знания в сфере банковских услуг.

В течение первых двух недель проекта добровольцы пройдут в банке теорию, а в последующие две недели — практический курс обучения. В течение последних двух месяцев стажеры будут обслуживать клиентов в филиалах в качестве добровольцев. По окончании трехмесячной программы участникам будут предоставлены сертификаты.

По словам директора Департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фарганы Мамедовой, по завершении проекта стажерам, показавшим наилучшие результаты, будет предложена работа в банке. Стажеры будут осведомлены не только о принципах работы справочной информации, но также и о банковских операциях, кредитах, депозитах, платежных картах, денежных переводах, тарифах на различные услуги и о других важных направлениях банковской деятельности. Кроме того, стажерам будет предоставлена возможность принимать участие в ежедневном рабочем процессе.

Следует отметить, что Kapital Bank уделяет особое внимание образовательным и карьерным проектам, связанным с молодежью. Наглядным подтверждением этого является участие в Международной образовательной выставке, Республиканской школьной олимпиаде, проектах «Обучай для Азербайджана», «Автобус знаний», а также сотрудничество с группами «Сабах», Азербайджанским Государственным экономическим университетом, Бакинским инженерным университетом, Университетом АДА и другими учреждениями.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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