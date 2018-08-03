Платина в Азербайджане дорожает

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением платины, в пятницу подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота третьего августа подешевела по сравнению с четвергом на 19,3885 маната, составив 2052,4865 маната, серебра - на 0,1873 маната, до 26,0118 маната, палладия - на 0,5525 маната. Цена на платину выросла на 6,5025 маната, до 1399,712 маната.