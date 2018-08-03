Платина в Азербайджане дорожает

3 августа 2018 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением платины, в пятницу подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота третьего августа подешевела по сравнению с четвергом на 19,3885 маната, составив 2052,4865 маната, серебра - на 0,1873 маната, до 26,0118 маната, палладия - на 0,5525 маната. Цена на платину выросла на 6,5025 маната, до 1399,712 маната.

Название

3.08.18

2.08.18

Золото

XAU

2052,4865

2071,875

Серебро

XAG

26,0118

26,1991

Платина

XPT

1399,712

1393,2095

Палладий

XPD

1559,8775

1560,43

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, вроде палладия и иридия, доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют сертификат качества.

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