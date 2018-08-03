Платина в Азербайджане дорожает

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением платины, в пятницу подешевели, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота третьего августа подешевела по сравнению с четвергом на 19,3885 маната, составив 2052,4865 маната, серебра - на 0,1873 маната, до 26,0118 маната, палладия - на 0,5525 маната. Цена на платину выросла на 6,5025 маната, до 1399,712 маната.
|
Название
|
3.08.18
|
2.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2052,4865
|
2071,875
|
Серебро
|
XAG
|
26,0118
|
26,1991
|
Платина
|
XPT
|
1399,712
|
1393,2095
|
Палладий
|
XPD
|
1559,8775
|
1560,43
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, вроде палладия и иридия, доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют сертификат качества.
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