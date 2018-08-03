Британская M&C Saatchi создаст новый бренд для Ташкента

3 августа 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Известное британское креативное агентство M&C Saatchi предложило создать новый бренд для Ташкента, передаёт "Подробно.uz".

Переговоры об этом между представителями M&C Saatchi и столичной администрации накануне прошли в Ташкенте.

"Во время встречи пиар-агентство M&C Saatchi представило свой план и презентацию с предложениями по созданию бренда страны, а также Ташкента с одной общей концепцией, за которой будет идти целая стратегия. M&C Saatchi предлагает кампанию с зонтичным брендом, которую могут использовать Госкомтуризма, Госкоминвестиций, Центр "Стратегия развития", СМИ, правительство и частный сектор", – отметили в пресс-службе столичного администрации.

Как отметили представители британской компании, основная цель при ведении рекламной кампании страны или города – это предельно простая подача информации, так как чем проще идея, тем легче её донести. Для примера они представили проекты DUBAI и INVEST IN GREAT.

Инициатива INVEST IN GREAT была успешно запущена перед Олимпийскими играми в 2012 году в Великобритании, она получила спонсирование от государства до 2025 года. Проект DUBAI провел ре-брэндинг страны и это позволило увеличить поток туристов в два раза.

Компания M&C Saatchi – это коммуникационное агентство с многолетним опытом в создании национальных брендов. Данная компания работала с такими странами, как Грузия, Великобритания, Новая Зеландия и Бахрейн. Их основной инструмент – коммуникация для решения бизнес-задач, направленных на экономический рост страны.

Сеть M&C Saatchi создали братья Моррис и Чарльз Саатчи в 1995 году. Это уже второй их бизнес в индустрии рекламы. В 1970 году братья открыли агентство Saatchi & Saatchi, оно выросло в глобальную сеть и в 2000 году было поглощено холдингом Publicis.

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