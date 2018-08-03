Переводы по системе "Vektor" теперь можно отправлять через терминалы MilliÖn

3 августа 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, всесторонне развивая каналы услуг для клиентов, предоставил еще одну новинку. Отныне, желающие перевести деньги в пределах страны по системе «Vektor», смогут воспользоваться терминалами MilliÖn, которых по всей стране установлено более 3000, сообщает банк в пятницу.

Для того, чтобы перевести деньги, на экране терминала MilliÖn нужно найти раздел “Банки и Страхование” / “Bank Respublika” и выбрать иконку системы «Vektor». Далее следует ввести номер своего мобильного телефона для получения SMS-кода, который необходимо ввести на следующем этапе. После ввода SMS-кода, полученного от банка, следует указать ФИО получателя, и внести отправляемую сумму в терминал MilliÖn.

После осуществления перевода клиенту выдаётся чек, в котором указан ID номер перевода, представив который получатель может получить денежные средства в любом филиале Bank Respublika.

Активные пользователи денежных переводов внутри страны могут принимать средства непосредственно на пластиковую карту «Vektor». Для выполнения денежного перевода на карту «Vektor», при отправке средств через терминалы MilliÖn необходимо указать номер удостоверения личности получателя и последние четыре цифры номера карты «Vektor» получателя.

Максимальная сумма денежного перевода по системе «Vektor» составляет 3000 манатов и производится внутри страны только в национальной валюте. Карту «Vektor» можно заказать на официальном сайте www.bankrespublika.az или в любом филиале банка.

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