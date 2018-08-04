Экспорт хурмы и 2018 году обеспечит Азербайджану стабильный доход - ассоциация (Эксклюзив)

4 августа 2018 07:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца текущего года в Азербайджане планируется произвести 200 тысяч тонн хурмы, что незначительно превысит прошлогодний показатель.

Об этом сообщил Trend в четверг председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

По его словам, экспорт этой продукции в прошлом году принес государственной казне значительный доход - 100 миллионов долларов.

"Это достаточно хороший результат, и ожидается, что по итогам текущего года в денежном выражении эта сумма будет стабильной. Отчасти это связано с тем, что порядка 90 процентов этой продукции поставляется за пределы страны, в том числе в Россию, Беларусь, Молдову, прибалтийские страны, Украину и Казахстан. При этом на внутреннем рынке реализуется 10 процентов данной продукции, что полностью покрывает потребности населения нашей страны. В целом экспорт продукции в указанные страны в минувшем году не превысил 180 тысяч тонн", - сказал глава ассоциации.

Он отметил, что в Азербайджане хурма в основном выращивается в Гекчае, Балакене, Агджабеди и Гяндже.

"Именно в этих регионах созданы новые предприятия по производству полусушеной и сушеной хурмы, а также постепенно создаются производства замороженной хурмы", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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