Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 июля 1,7 30 июля 1,7 24 июля 1,7 31 июля 1,7 25 июля 1,7 1 августа 1,7 26 июля 1,7 2 августа 1,7 27 июля 1,7 3 августа 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0108 маната (0,55 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9819 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 23 июля 1,9947 30 июля 1,9814 24 июля 1,9851 31 июля 1,992 25 июля 1,9855 1 августа 1,9853 26 июля 1,9944 2 августа 1,9802 27 июля 1,9801 3 августа 1,9706 Средний курс за неделю 1,98796 Средний курс за неделю 1,9819

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02706 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 июля 0,0268 30 июля 0,027 24 июля 0,027 31 июля 0.0273 25 июля 0,0269 1 августа 0,0272 26 июля 0,0271 2 августа 0,027 27 июля 0,027 3 августа 0,0268 Средний курс за неделю 0,02696 Средний курс за неделю 0,02706

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0161 маната (4,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,34348 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 23 июля 0,3567 30 июля 0,3498 24 июля 0,3583 31 июля 0,3479 25 июля 0,3483 1 августа 0,3449 26 июля 0,3542 2 августа 0,3411 27 июля 0,3493 3 августа 0,3337 Средний курс за неделю 0, 35336 Средний курс за неделю 0,34348

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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