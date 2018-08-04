Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 июля
|
1,7
|
30 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
31 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
1 августа
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
2 августа
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
3 августа
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0108 маната (0,55 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9819 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 июля
|
1,9947
|
30 июля
|
1,9814
|
24 июля
|
1,9851
|
31 июля
|
1,992
|
25 июля
|
1,9855
|
1 августа
|
1,9853
|
26 июля
|
1,9944
|
2 августа
|
1,9802
|
27 июля
|
1,9801
|
3 августа
|
1,9706
|
Средний курс за неделю
|
1,98796
|
Средний курс за неделю
|
1,9819
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02706 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
23 июля
|
0,0268
|
30 июля
|
0,027
|
24 июля
|
0,027
|
31 июля
|
0.0273
|
25 июля
|
0,0269
|
1 августа
|
0,0272
|
26 июля
|
0,0271
|
2 августа
|
0,027
|
27 июля
|
0,027
|
3 августа
|
0,0268
|
Средний курс за неделю
|
0,02696
|
Средний курс за неделю
|
0,02706
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0161 маната (4,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,34348 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
23 июля
|
0,3567
|
30 июля
|
0,3498
|
24 июля
|
0,3583
|
31 июля
|
0,3479
|
25 июля
|
0,3483
|
1 августа
|
0,3449
|
26 июля
|
0,3542
|
2 августа
|
0,3411
|
27 июля
|
0,3493
|
3 августа
|
0,3337
|
Средний курс за неделю
|
0, 35336
|
Средний курс за неделю
|
0,34348
(Автор: Илькин Шафиев)
Твиттер: @IlkinShafiyev
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