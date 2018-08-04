Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

4 августа 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

23 июля

1,7

30 июля

1,7

24 июля

1,7

31 июля

1,7

25 июля

1,7

1 августа

1,7

26 июля

1,7

2 августа

1,7

27 июля

1,7

3 августа

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0108 маната (0,55 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9819 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

23 июля

1,9947

30 июля

1,9814

24 июля

1,9851

31 июля

1,992

25 июля

1,9855

1 августа

1,9853

26 июля

1,9944

2 августа

1,9802

27 июля

1,9801

3 августа

1,9706

Средний курс за неделю

1,98796

Средний курс за неделю

1,9819

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,74 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02706 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

23 июля

0,0268

30 июля

0,027

24 июля

0,027

31 июля

0.0273

25 июля

0,0269

1 августа

0,0272

26 июля

0,0271

2 августа

0,027

27 июля

0,027

3 августа

0,0268

Средний курс за неделю

0,02696

Средний курс за неделю

0,02706

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0161 маната (4,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,34348 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

23 июля

0,3567

30 июля

0,3498

24 июля

0,3583

31 июля

0,3479

25 июля

0,3483

1 августа

0,3449

26 июля

0,3542

2 августа

0,3411

27 июля

0,3493

3 августа

0,3337

Средний курс за неделю

0, 35336

Средний курс за неделю

0,34348

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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