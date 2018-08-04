Узбекистан и Афганистан обеспечат взаимный транзит грузов

БАКУ /Trend/ - Вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Афганистана о взаимном обеспечении транзита грузов по территории двух стран, говорится в сообщении министерства иностранных дел Узбекистана.

Соглашение было подписано 5 декабря 2017 года в ходе официального визита в Узбекистан президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.

Документ создает правовые основы для взаимодействия сторон по упрощению формальностей и определению механизмов осуществления транзита грузов через территории двух стран.

Согласно положениям указанного документа, стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также осуществляют предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге.

Документ призван способствовать созданию благоприятных условий для перевозок грузов, увеличения транзитного потенциала Узбекистана и дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Отметим, что ранее Афганистан выдвинул инициативу установить режим свободной торговли с Узбекистаном. Сообщалось также, что Узбекистан и Афганистан планируют создать приграничную торговую зону на базе «Термез карго центр» специально для афганских потребителей с возможностью введения на ее территории упрощённого порядка валютного контроля, визового, налогового и таможенного режима.

В последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле Узбекистана с Афганистаном. Так, например, за шесть месяцев этого года товарооборот вырос на 18 процентов. В прошлом году товарооборот между странами увеличился на 19 процентов и составил 617,1 миллиона долларов.

Сегодня в Узбекистане успешно функционируют 110 предприятий с участием афганского капитала. В то же время в Афганистане создано восемь предприятий c участием резидентов Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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