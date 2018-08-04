Узбекистан и Афганистан обеспечат взаимный транзит грузов

4 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Афганистана о взаимном обеспечении транзита грузов по территории двух стран, говорится в сообщении министерства иностранных дел Узбекистана.

Соглашение было подписано 5 декабря 2017 года в ходе официального визита в Узбекистан президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.

Документ создает правовые основы для взаимодействия сторон по упрощению формальностей и определению механизмов осуществления транзита грузов через территории двух стран.

Согласно положениям указанного документа, стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также осуществляют предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге.

Документ призван способствовать созданию благоприятных условий для перевозок грузов, увеличения транзитного потенциала Узбекистана и дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Отметим, что ранее Афганистан выдвинул инициативу установить режим свободной торговли с Узбекистаном. Сообщалось также, что Узбекистан и Афганистан планируют создать приграничную торговую зону на базе «Термез карго центр» специально для афганских потребителей с возможностью введения на ее территории упрощённого порядка валютного контроля, визового, налогового и таможенного режима.

В последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле Узбекистана с Афганистаном. Так, например, за шесть месяцев этого года товарооборот вырос на 18 процентов. В прошлом году товарооборот между странами увеличился на 19 процентов и составил 617,1 миллиона долларов.

Сегодня в Узбекистане успешно функционируют 110 предприятий с участием афганского капитала. В то же время в Афганистане создано восемь предприятий c участием резидентов Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекский автопроизводитель объявляет конкурс на создание нового логотипа
Бизнес 12:27
В Узбекистане будут производить вина мирового уровня
Бизнес 12:16
Шавкат Мирзиёев поручил создать в Узбекистане современные деловые центры
Бизнес 12:02
В Узбекистане появится собственная платформа для краудфандинга
Бизнес 11:02
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на строительные работы
Тендеры 09:56
В одной из областей Узбекистана банки прекратили выдачу льготных кредитов на животноводство
Бизнес 09:33
Лента новостей
В КНДР призвали США не приносить в жертву достигнутые договоренности
США 13:55
"Прощай, Смидт": новые роли азербайджанских актеров
Культура 13:38
Минтруда Азербайджана обратилось к страховщикам
Бизнес 13:33
В Индии 12 рабочих погибли при взрыве динамита в гранитном карьере
Другие страны 13:20
Туркменистан отметит День Каспийского моря
Туркменистан 13:08
ОАО "Азерэнержи" предотвратило сбой в подаче электроэнергии (ФОТО)
Общество 13:06
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:55
Азербайджанских потребителей предупредили об опасности энергетических напитков
Общество 12:52
Азербайджанская нефть снизилась в цене
Энергетика 12:32