Узбекские гранаты и дыни вновь поступят на прилавки Франции

БАКУ /Trend/ - Франция отменила ограничения на поставку узбекских дынь и гранатов, сообщили в министерстве внешней торговли Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам переговоров в Париже между представителями минсельхоза Франции и делегации Узбекистана, которую возглавил министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

«По итогам проведенных во Франции переговоров в министерстве сельского хозяйства были сняты фитосанитарные ограничения в отношении узбекской дыни и граната, а также представлены на рассмотрение карантинные требования для ввоза из Узбекистана айвы, хурмы, сливы, смородины и другой сельхозпродукции», – отметили в минвнешторге.

В сообщении говорится, что в настоящее время несырьевой экспорт республики во Францию незначителен, что вызвано сложностью выхода узбекской продукции на требовательный европейский рынок.

«Мы ведем переговоры с Европейским союзом, и в частности с Францией, с целью максимального облегчения выхода узбекской продукции на европейские рынки путем приведения наших стандартов в соответствие с требованиями ЕС. Так мы сможем реализовать весь существующий потенциал экспорта плодоовощной и текстильной продукции», – сказал Ходжаев.

Кроме того, Ходжаев посетил крупнейший в мире оптовый рынок свежих продуктов «Ранжис».

По итогам переговоров стороны договорилась проводить обучающие семинары и сотрудничать в вопросах аккредитации с целью продвижения плодоовощной узбекской продукции на рынок Франции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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