В Бахрейне появится постоянная выставка товаров под брендом Made in Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - В столице Бахрейна Манаме будет организована постоянная выставка продукции под брендом Made in Azerbaijan, сказал Trend председатель правления Ассоциации сотрудничества Азербайджана с арабскими странами Эльшан Рагимов.

По словам Рагимова, организация этой выставки позволит Азербайджану продвигать свою продукцию не только в Бахрейне, но и других арабских странах.

"Бахрейн посещает большое число туристов из других арабских стран, в особенности Саудовской Аравии. Этому способствует как территориальная близость, так и безвизовый режим между двумя странами", - сказал Рагимов.

В Бахрейне, самой маленькой арабской стране мира, расположены офисы крупнейших транснациональных корпораций арабского мира. Кроме того, в стране находится крупнейшее в мире месторождение сланцевой нефти. Как отметил Рагимов, бахрейнские инвесторы также заинтересованы вкладывать свои средства в Азербайджан.

Например, бахрейнская финансовая компания BCGCM заинтересована в создании инвестиционного фонда в Азербайджане. Также, продолжил собеседник агентства, предприниматели из Бахрейна готовы инвестировать в финансовые институты и в создание всемирно известных развлекательных центров в Азербайджане.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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