Starbucks разрешит клиентам использовать криптовалюты для оплаты товаров в сети кофеен

5 августа 2018 10:01 (UTC+04:00)

Компания Starbucks в скором времени позволит клиентам использовать криптовалюты для оплаты товаров в одноименной сети кофеен, как передает ТАСС. Форма оплаты будет непрямая.

В минувшую среду Starbucks объявила о том, что ее партнерами в данном проекте выступают корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange. Последняя была основана в 2000 году, занимается предоставлением финансовой информации и владеет группой NYSE Group, в состав которой входит Нью-йоркская фондовая биржа. Партнеры разрабатывают платформу Bakkt, предназначенную для хранения криптовалют и обмена их на товары и услуги.

Starbucks не планирует самостоятельно принимать криптовалюты в качестве средства оплаты в кофейнях. В роли посредника выступит Bakkt, которая будет автоматически менять их на американские доллары, которые потребители будут использовать в качестве средства оплаты.

Разработчики рассчитывают запустить платформу в ноябре этого года. Starbucks не уточнила, когда она сможет подключиться к Bakkt, создаваемой естественно не только для обслуживания клиентов сети кофеен, но и для других частных предприятий.

Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в городе Сиэтл (штат Вашингтон).

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