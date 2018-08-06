Крупнейший в Восточной Европе алкогольный холдинг о налаживании производства в Азербайджане

6 августа 2018 17:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Оглашена дата завершения строительства второй фазы проекта TANAP
Энергетика 17:20
SOCAR огласила сроки начала строительства нового нефтехимического комплекса в Турции
Энергетика 16:51
Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана откроет свои представительства в странах СНГ (Эксклюзив)
Бизнес 16:47
Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Туркменистан поставит в Азербайджан стекольную продукцию
Бизнес 12:45
SOFAZ более чем на 20% увеличил продажу долларов банкам
Бизнес 11:21
Лента новостей
"Грузинская мечта" отказалась представлять своего кандидата в президенты Грузии
Грузия 18:31
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индонезийскому коллеге
Политика 18:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства Бакинского международного торгового порта
Политика 18:24
Во Франции три человека погибли при крушении самолета
Европа 18:22
Греция получила последний транш финансовой помощи в 15 миллиардов евро
Европа 18:11
При взрыве на окраине Болоньи один человек погиб и 55 пострадали (Обновлено)
Европа 18:05
В Баку закрывается на ремонт одна из станций метро (ФОТО)
Общество 18:05
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в связи с деятельностью 96 карьеров
Происшествия 17:52
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличились более чем на 10%
Экономика 17:38