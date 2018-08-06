Увеличился объем денежных переводов из Казахстана в Россию

6 августа 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия текущего года граждане Казахстана отправили за рубеж 265,4 миллиарда тенге через системы денежных переводов. Об этом пишет в понедельник Ranking.kz.

Сумма переводов выросла на 30,5 процента, или 62 миллиарда тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего денег было отправлено в Россию — 108,6 миллиарда тенге, что на 27,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте Узбекистан, куда переведены 44,6 миллиарда тенге, объем переведенных средств вырос на 37,9 процента.

Замыкает тройку лидеров Турция. Объем переводов составил 29,5 миллиарда тенге, продемонстрировав годовой рост в два раза.

Более половины всех денежных переводов было осуществлено через систему «Золотая корона» - 162,1 миллиарда тенге, рост за год - на 75,7 процента (69,9 миллиарда тенге). Доля системы выросла с 45,4 процента до 61,1 процента.

На втором месте система Western Union - 39,9 миллиарда тенге, рост за год - на 22,6 процента (7,4 миллиарда тенге). Доля системы уменьшилась с 16 процентов до 15 процентов.

Замыкает тройку лидеров «Юнистрим» - 22,4 миллиарда тенге, что на 10 процентов меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Доля системы уменьшилась с 12,3 процента до 8,4 процента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Россия способна выдержать любые новые санкции США
Россия 12:33
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:15
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением российского вертолёта
Туркменистан 11:34
Казахстан увеличил перевозку угля по железным дорогам
Казахстан 11:00
Нефть дорожает на новостях о снижении добычи Саудовской Аравией
Энергетика 10:07
Лента новостей
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%
Кыргызстан 14:36
В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)
Бизнес 14:35
В Таджикистане утвердили экономический прогноз на будущий год
Таджикистан 14:30
Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Бизнес 14:14
В Баку объявили "Start" для художников
Культура 14:04
ЕС нарушит собственное законодательство в случае отказа от сделки по Brexit
Европа 14:04
В Ираке объявили об окончании пересчета голосов на выборах в парламент
Арабские страны 13:55