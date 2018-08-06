Увеличился объем денежных переводов из Казахстана в Россию

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия текущего года граждане Казахстана отправили за рубеж 265,4 миллиарда тенге через системы денежных переводов. Об этом пишет в понедельник Ranking.kz.

Сумма переводов выросла на 30,5 процента, или 62 миллиарда тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего денег было отправлено в Россию — 108,6 миллиарда тенге, что на 27,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте Узбекистан, куда переведены 44,6 миллиарда тенге, объем переведенных средств вырос на 37,9 процента.

Замыкает тройку лидеров Турция. Объем переводов составил 29,5 миллиарда тенге, продемонстрировав годовой рост в два раза.

Более половины всех денежных переводов было осуществлено через систему «Золотая корона» - 162,1 миллиарда тенге, рост за год - на 75,7 процента (69,9 миллиарда тенге). Доля системы выросла с 45,4 процента до 61,1 процента.

На втором месте система Western Union - 39,9 миллиарда тенге, рост за год - на 22,6 процента (7,4 миллиарда тенге). Доля системы уменьшилась с 16 процентов до 15 процентов.

Замыкает тройку лидеров «Юнистрим» - 22,4 миллиарда тенге, что на 10 процентов меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Доля системы уменьшилась с 12,3 процента до 8,4 процента.

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