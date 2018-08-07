Усилия по диверсификации экономики Азербайджана откроют больше возможностей для румынских компаний – посол (Эксклюзив)

7 августа 2018 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Усилия по диверсификации экономики Азербайджана откроют больше возможностей для румынских компаний, сказал в интервью Trend посол Румынии в Азербайджане Дан Янку.

"Я думаю, что две страны имеют много возможностей для роста экономического сотрудничества. У Румынии диверсифицированная экономика с сильной производственной базой и конкурентоспособным сектором услуг. В то же время в Азербайджане ускоряется экономический рост. Более того, усилия по диверсификации экономики Азербайджана не только будут способствовать устойчивому росту, но и откроют больше возможностей для иностранных компаний, в том числе и румынских", - сказал дипломат.

Что касается текущего состояния торгового оборота между Азербайджаном и Румынией, то Янку сказал, что статистика показывает хорошую динамику: двусторонняя торговля последние годы постоянно росла.

Он отметил, что 2017 год был рекордным, когда двусторонняя торговля достигла почти 400 миллионов долларов. Это делает Азербайджан, безусловно, самым крупным торговым партнером Румынии в регионе Южного Кавказа, добавил посол.

"Мы должны воспользоваться этими факторами и помочь нашим деловым кругам открыть этот неиспользованный потенциал. Уверен, что следующее заседание совместной межправительственной комиссии, которое состоится в Бухаресте, придаст новый импульс нашему двустороннему сотрудничеству в области торговли и различных экономических областях ", - добавил Янку.

(Авторы: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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