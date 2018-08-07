В Азербайджане повышены пенсии работающим пенсионерам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повысились пенсии около 35 тысяч человек, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, распространенном во вторник.

Согласно изменениям в закон Азербайджана «О трудовых пенсиях», если человек, которому была назначена пенсия по возрасту, продолжает работать, то каждые шесть лет сумма его трудовой пенсии пересчитывается.

То есть, пенсионный капитал, накопленный за счет социальных страховых взносов, выплаченных этим человеком за эти шесть лет, делится на 72 и прибавляется к его пенсии.

В связи с этим в городские и районные отделы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось около 35 тысяч трудовых пенсионеров, которые после назначения пенсии по возрасту проработали как минимум шесть лет и продолжают работать. После перерасчета было обеспечено повышение их трудовых пенсий в соответствие с законодательством.

В результате перерасчета размер пенсий этих граждан в среднем повысился на 137,5 маната.

Согласно данным на первое июля 2018 года, в Азербайджане насчитывается 1 миллион 311 тысяч 739 пенсионеров.



(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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