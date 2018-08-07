Индийские манго в обмен на узбекские бобы: страны расширяют торговлю сельхозпродуктами

БАКУ /Trend/ - Индийская компания Delicious Mango может наладить поставку манго в узбекскую компанию СП ООО InterSok с перспективой дальнейшего экспорта произведённых в Узбекистане соков в Индию, сообщили во вторник в торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам встречи в ТПП Узбекистана с индийской делегацией штата Уттар Прадеш во главе с директором Совета по маркетингу сельского хозяйства правительства штата Рамакантом Пандейом и представителями индийских деловых кругов.

Во время встречи стороны обсудили расширение взаимной торговли фруктами и овощами между Индией и Узбекистаном.

В частности, индийская сторона предоставила подробную информацию о возможностях поставки тропического фрукта манго в Узбекистан, продемонстрировала видеоматериал о выращивании, переработке и поставке фруктов манго из Индии на зарубежные рынки.

С узбекской стороны приняли участие представители предприятий, перерабатывающих фрукты, и торговые компании, занимающиеся экспортом сельскохозяйственной продукции в зарубежные страны.

Узбекская компания ООО Shirok предложила возможности поставки в Индию бобовых культур (маш, нут, фасоль), а также греческого ореха и арахиса. В частности, на встрече индийской компании Green Vege Exports было предложено рассмотреть возможность организации поставки бобовых и орехов из Узбекистана в Индию.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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