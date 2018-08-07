Узбекистан закупит в Китае машинное и электронное оборудование для семейных предприятий

БАКУ /Trend/ - Узбекистан может наладить импорт машинного и электронного оборудования из Китая в рамках реализации программы «Каждая семья – предприниматель», сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) Узбекистана.

Согласно информации, подписание соответствующего соглашения планируется в рамках визита делегации Узбекистана во главе заместителем председателя ТПП в Пекин во вторник.

Целью данного визита является проведение консультаций и обмен опытом в сфере развития семейного предпринимательства, проведение переговоров с представителями китайских деловых кругов, а также проработка проектов по расширению взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках визита планируется проведение встреч в Китайской торговой палате по импорту и экспорту машинного и электронного оборудования (CCCME) и Китайском совете содействия развитию международной торговли (CCPIT), а также посещение предприятий, производящих оборудование для сельскохозяйственной, пищевой, текстильной сфер.

Отметим, что по итогам первой половины 2018 года Китай занял второе место в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана (с небольшой разницей от России): товарооборот между странами составил 2,81 миллиарда долларов, что составляет 15,9 процента от общего товарооборота Узбекистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.