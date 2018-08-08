Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в среду подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота восьмого августа подорожала по сравнению со вторником на 4,8195 маната, составив 2062,848 маната, серебра - на 0,1156 маната, до 26,2166 маната, платины - на 6,613 маната, до 1412,326 маната, палладия - на 4,5135 маната, до 1551,573 маната за унцию.
|
Название
|
08.08.18
|
07.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2062,848
|
2058,0285
|
Серебро
|
XAG
|
26,2166
|
26,101
|
Платина
|
XPT
|
1412,326
|
1405,713
|
Палладий
|
XPD
|
1551,573
|
1547,0595
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов)
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