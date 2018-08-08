Золото и серебро в Азербайджане подорожали

8 августа 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в среду подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота восьмого августа подорожала по сравнению со вторником на 4,8195 маната, составив 2062,848 маната, серебра - на 0,1156 маната, до 26,2166 маната, платины - на 6,613 маната, до 1412,326 маната, палладия - на 4,5135 маната, до 1551,573 маната за унцию.

Название

08.08.18

07.08.18

Золото

XAU

2062,848

2058,0285

Серебро

XAG

26,2166

26,101

Платина

XPT

1412,326

1405,713

Палладий

XPD

1551,573

1547,0595

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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