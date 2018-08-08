Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Банковские металлы в Азербайджане в среду подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота восьмого августа подорожала по сравнению со вторником на 4,8195 маната, составив 2062,848 маната, серебра - на 0,1156 маната, до 26,2166 маната, платины - на 6,613 маната, до 1412,326 маната, палладия - на 4,5135 маната, до 1551,573 маната за унцию.

Название 08.08.18 07.08.18 Золото XAU 2062,848 2058,0285 Серебро XAG 26,2166 26,101 Платина XPT 1412,326 1405,713 Палладий XPD 1551,573 1547,0595

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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