Moody's ожидает дальнейшего усиления экономики Азербайджана в 2019 году

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает ускорения темпов экономического роста Азербайджана в 2019 году, следует из отчета агентства.

Так, аналитики Moody’s прогнозируют рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне 1,5 процента, а в 2019 году - на уровне трех процентов.

"Благоприятная внешняя среда - цены на нефть в 2017 году составляли в среднем 54 доллара по сравнению с 44 долларами в 2016 году, стабильность национальной валюты и снижение инфляции привели к постепенному восстановлению экономики Азербайджана. Мы ожидаем, что рост ВВП Азербайджана в 2018 и 2019 годах составит 1,5 и три процента соответственно. Это объясняется дальнейшим повышением цен на нефть и ростом экспорта азербайджанской продукции", - отмечают аналитики агентства.

Напомним, что ранее Fitch Ratings и Standard & Poor’s утвердили кредитные рейтинги Азербайджана. В отчетах обоих агентств отмечались позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует, что ВВП Азербайджана в среднем будет расти на три процента до 2022 года, а номинальный ВВП за тот же период вырастет с 79 до 93 миллиардов манатов. При этом безработица будет держаться на уровне приблизительно пяти процентов. Агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, объем ВВП страны в январе-июне 2018 года составил почти 37,01 миллиарда манатов, что на 1,3 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, вырос на два процента в сравнении с первым полугодием 2017 года, а в нефтегазовом секторе наблюдался рост в 0,1 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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