Moody's ожидает роста банковского кредитования в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель банков Азербайджана в 2018 году вырастет на пять-десять процентов, согласно ожиданиям международного рейтингового агентства Moody’s.

В своем новом отчете агентство сменило прогноз по банковской системе Азербайджана с "негативного" на "стабильный".

По мнению агентства, возобновление роста экономики, вероятно, вызовет постепенное повышение спроса на кредиты, в основном за счет роста кредитов населению. Тем не менее динамика корпоративного кредитования в 2018 году останется слабой, считает Moody’s.

В отчете отмечается, что доля кредитов в общем объеме активов банков упала с 74 процентов в 2014 году до 41 процента в 2017 году.

Moody’s ожидает дальнейшей расчистки кредитных портфелей азербайджанских банков от проблемных кредитов и хеджирования короткой валютной позиции Международного банка Азербайджана. В то же время продолжится консолидация банковского сектора, поскольку банки, испытывающие нехватку капитала, стремятся присоединиться к более сильным в финансовом отношении банкам.

Показатели достаточности капитала останутся в целом стабильными на фоне возобновившегося, хотя и скромного, роста кредитования, а также предоставления акционерами финансовой поддержки частным банкам, говорится в отчете.

По данным Центрального банка Азербайджана, на первое июля 2018 года кредитные организации страны увеличили кредитование на 2,95 процента по сравнению с показателем на начало года, до 12 105,6 миллиона манатов. Объем просроченных кредитов с начала года вырос на 7,3 процента, до 1 745,7 миллиона манатов. При этом удельный вес просроченных займов вырос за тот же период с 13,8 до 14,4 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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