Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Основные банковские металлы в Азербайджане, за исключением палладия, в четверг подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота девятого августа подорожала по сравнению со средой на 1,2325 маната, составив 2064,0805 маната, серебра - на 0,0688 маната, до 26,2854 маната, платины - на 5,8395 маната, до 1418,1655 маната. Палладий подешевел на 8,4575 маната, до 1543,1155 маната за унцию.

Название 09.08.18 08.08.18 Золото XAU 2064,0805 2062,848 Серебро XAG 26,2854 26,2166 Платина XPT 1418,1655 1412,326 Палладий XPD 1543,1155 1551,573

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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