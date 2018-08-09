Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Основные банковские металлы в Азербайджане, за исключением палладия, в четверг подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота девятого августа подорожала по сравнению со средой на 1,2325 маната, составив 2064,0805 маната, серебра - на 0,0688 маната, до 26,2854 маната, платины - на 5,8395 маната, до 1418,1655 маната. Палладий подешевел на 8,4575 маната, до 1543,1155 маната за унцию.
|
Название
|
09.08.18
|
08.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2064,0805
|
2062,848
|
Серебро
|
XAG
|
26,2854
|
26,2166
|
Платина
|
XPT
|
1418,1655
|
1412,326
|
Палладий
|
XPD
|
1543,1155
|
1551,573
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов)
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