Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно

9 августа 2018 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основные банковские металлы в Азербайджане, за исключением палладия, в четверг подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота девятого августа подорожала по сравнению со средой на 1,2325 маната, составив 2064,0805 маната, серебра - на 0,0688 маната, до 26,2854 маната, платины - на 5,8395 маната, до 1418,1655 маната. Палладий подешевел на 8,4575 маната, до 1543,1155 маната за унцию.

Название

09.08.18

08.08.18

Золото

XAU

2064,0805

2062,848

Серебро

XAG

26,2854

26,2166

Платина

XPT

1418,1655

1412,326

Палладий

XPD

1543,1155

1551,573

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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