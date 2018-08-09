В руководстве Азербайджанского кредитного бюро произошли изменения

9 августа 2018 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В составе Наблюдательного совета ООО "Азербайджанское кредитное бюро" произошли изменения, говорится в четверг в сообщении на официальном сайте ООО.

Согласно информации, состав Наблюдательного совета покинули Шакир Рагимов и Фарид Мамедов. Их места заняли соответственно Джавид Мирзоев и Эльнур Гасанов.

Отметим, что в настоящее время Наблюдательный совет Кредитного бюро, в состав которого входят семь человек, возглавляет Асеф Гусейнов.

В декабре прошлого года участники банковского рынка приняли решение о создании ООО “Азербайджанское кредитное бюро”.

Учредителями “Азербайджанского кредитного бюро” стали Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PASHA Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Частное кредитное бюро будет содержать больше информации по сравнению с Централизованным кредитным реестром и охватывать большее число заемщиков. В бюро будет поступать информация не только от банков, но и страховых и лизинговых компаний, коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

(Автор: Анвар Мамедов)

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