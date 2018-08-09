Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос на 14%

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 2,5 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 14 процентов, сообщает пресс-служба аэропорта.

На долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 1,7 миллиона пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 259 тысяч пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 2,15 миллиона пассажиров (86 процентов от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 33 процента, а Buta Airways – 12 процентов от общего числа международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в июле возглавили Москва, Стамбул, Дубай, Анталья, Шарджа, Киев, Багдад, Тегеран, Бодрум и Тель-Авив. По этим направлениям в совершили полеты 371 тысяча пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.