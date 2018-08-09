Turkish Airlines предлагают пассажирам Азербайджана бесплатное размещение в отеле в рамках услуги Stopover

БАКУ /Trend/ - Turkish Airlines, летающая в большее количество стран, чем любая другая авиакомпания в мире, снова радует местных клиентов, предлагая им услугу Stopover, включающую в себябесплатное размещение в отеле и великолепную возможность ознакомиться с уникальными красотами Стамбула, сообщает авиакомпания в четверг.

Данная услуга позволит трансферным пассажирам, вылетающим из Азербайджана в Америку (США, Канада, Колумбия, Венесуэла, Панама, Куба, Аргентина и Бразилия), Азию и Дальний Восток, Африку, Россию, Украину, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль со стыковкой продолжительностью более 20 часов остановиться в Стамбуле на основании чека на проживание, полученного от авиакомпании после завершения бронирования билетов. Данный чек позволит пассажирам эконом-класса оставаться одну ночь в 4-звездочном отеле, а пассажирам бизнес-класса - две ночи в 5-звездочном отеле в районах Султанахмет и Таксим.

Бесплатное размещение распространяется исключительно на билеты в обе стороны. Услугой бесплатного размещения можно воспользоваться лишь однажды: при вылете из Азербайджана или во время возвращения. Важно отметить, что авиакомпания не покрывает расходы, связанные с транфером из / до аэропорта и перемещением по городу. Также, если стоповер составляет более 24 часов, пассажир должен забрать свой багаж по прибытию в Стамбул.

Для того, чтобы воспользоваться услугой Stopover, пассажир должен заполнить форму Azerbijan Stopover Information Form не позднее, чем за 48 часов до вылета, а затем отправить ее на адрес freehotelazerbaijan@thy.com, указав аэропорт отправления в теме письма. После того, как авиакомпания получит запрос, пассажиру будет выслан чек на проживание, который должен быть представлен во время регистрации в отеле.

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