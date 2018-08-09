Инфляция в Азербайджане опустилась ниже 3%

9 августа 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает в четверг Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 2,8 процента, на непродовольственные - 3,4 процента, а стоимость платных услуг - на 2,3 процента.

Цены на продовольственные товары в течение месяца упали на 1,5 процента, а на непродовольственные товары и стоимость платных услуг выросли на 0,1 процента.

Отметим, что в январе-июне 2018 года инфляция в Азербайджане составила три процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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