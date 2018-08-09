Российский ЛиАЗ рассчитывает наладить поставки автобусов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) рассчитывает наладить поставки автобусов в Азербайджан. Об этом сказал в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж “Группы ГАЗ” Николай Одинцов.

“С 11 по 13 июня в Баку проходила транспортная выставка, по результатам которой ожидаем подписание нескольких контрактов на поставку автобусов в Азербайджан”, - отметил Одинцов.

В целом же, он отметил, что порядка десяти процентов продукции ЛиАЗ экспортируется в страны СНГ, прежде всего в Казахстан: “В этом году мы продолжим сотрудничество со странами СНГ. Кроме того, есть определенные планы на поставку в Восточную Европу, мы сертифицировали автобус уровня Евро-6”.

По словам Одинцова, ЛиАЗ выпускает порядка 2,5 тысячи автобусов в год. При этом на газомоторном топливе выпускается около 10-15 процентов транспортных средств. 70 процентов поставок компании приходится на Подмосковье и Москву.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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