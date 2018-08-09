Нацбанк Казахстана о причине ослабления курса тенге

БАКУ /Trend/ - Ослабление курса национальной валюты Казахстана - тенге стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана.

Как отмечается, 9 августа 2018 года курс тенге ослаб до уровня 354,06 тенге за доллар, или на 1,6 процента в сравнении с предыдущим днем.

«Это стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть. Российский рубль за день ослаб на 4,2 процента (с 63,6 до 66,3) по отношению к доллару и на 4,1 процента (с 73,8 до 76,8) по отношению к евро. Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу 22 августа 2018 года», - говорится в сообщении.

В Нацбанке Казахстана отметили, что текущая ситуация с российским рублем в основном объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка.

«Цена на нефть марки Brent снизилась до 72 долларов за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты. В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального банка Казахстана. Национальный банк Казахстана осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге», - говорится в сообщении.

Официальный курс на 9 августа составил 348.59 KTZ/USD.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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