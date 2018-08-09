Объем торговли услугами Китая вырос в первом полугодии на 8,5%

9 августа 2018 17:51 (UTC+04:00)

В первом полугодии 2018 года объем торговли услугами Китая достиг новой высоты благодаря усилиям китайского правительства по содействию развитию и расширению открытости сектора услуг, сообщает агентства "Синьхуа".

Министерство коммерции КНР сообщило, что в январе-июне объем торговли услугами в стране составил 2,53 триллиона юаней (около 370 миллиардов долларов), увеличившись на 8,5 процента в годовом выражении.

В частности, экспорт услуг вырос на 13,6 процента до 841,57 миллиарда юаней, а их импорт увеличился на 6,1 процента и достиг 1,69 триллиона юаней, отрицательное сальдо составило 848,18 миллиарда юаней со снижением на 2,66 миллиарда юаней по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Впервые за восемь лет в Китае наблюдалось снижение дефицита в торговле услугами по полугодовым данным.

Чиновник министерства Ли Юань объяснил сокращение дефицита быстрым развитием сектора услуг, политической поддержкой со стороны правительства и увеличением экспорта услуг в нарождающихся отраслях, включая телекоммуникационную и страховую отрасли.

Несмотря на это, по прогнозам Ли Юаня, дефицит баланса торговли услугами продолжит расти в ближайшие годы, так как у китайцев по-прежнему огромным спросом будут пользоваться зарубежные поездки и образование, и достигнет пикового уровня в 2025 году.

По данным Минкоммерции КНР, в январе-июне на долю торговли услугами пришлось 15,2 процента от общего объема внешней торговли Китая, что на 0,1 процентного пункта выше, чем годом ранее.

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