В Азербайджане подешевели золото и серебро

10 августа 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в пятницу снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 10 августа подешевела по сравнению с четвергом на 5,015 маната, составив 2059,0655 маната, серебра - на 0,097 маната, до 26,1884 маната, платины - на 3,604 маната, до 1414,5615 маната, палладия - на 4,5305 маната, до 1538,585 маната за унцию.

Название

10.08.18

09.08.18

Золото

XAU

2059,0655

2064,0805

Серебро

XAG

26,1884

26,2854

Платина

XPT

1414,5615

1418,1655

Палладий

XPD

1538,585

1543,1155

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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