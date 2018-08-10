В Азербайджане подешевели золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в пятницу снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 10 августа подешевела по сравнению с четвергом на 5,015 маната, составив 2059,0655 маната, серебра - на 0,097 маната, до 26,1884 маната, платины - на 3,604 маната, до 1414,5615 маната, палладия - на 4,5305 маната, до 1538,585 маната за унцию.
|
Название
|
10.08.18
|
09.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2059,0655
|
2064,0805
|
Серебро
|
XAG
|
26,1884
|
26,2854
|
Платина
|
XPT
|
1414,5615
|
1418,1655
|
Палладий
|
XPD
|
1538,585
|
1543,1155
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.