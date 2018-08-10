В Азербайджане подешевели золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане в пятницу снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 10 августа подешевела по сравнению с четвергом на 5,015 маната, составив 2059,0655 маната, серебра - на 0,097 маната, до 26,1884 маната, платины - на 3,604 маната, до 1414,5615 маната, палладия - на 4,5305 маната, до 1538,585 маната за унцию.

Название 10.08.18 09.08.18 Золото XAU 2059,0655 2064,0805 Серебро XAG 26,1884 26,2854 Платина XPT 1414,5615 1418,1655 Палладий XPD 1538,585 1543,1155

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов)

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