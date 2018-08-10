Стоимость угля в Восточном Казахстане значительно увеличилась

БАКУ/Trend/ - Цена на уголь в некоторых районах Восточно-Казахстанской области повысилась более чем в два раза и составляет 17 тысяч тенге, сообщают в пятницу казахстанские СМИ.

В министерстве энергетики Казахстана отметили, что отпускная цена угля с разреза незначительная.

«На ее рост для конечного потребителя существенно влияют железнодорожные тарифы и надбавки посреднических организаций. Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей реализуется посредством товарной биржи", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в минэнерго отметили, что регулирование торговой деятельности, государственное регулирование деятельности товарных бирж, региональное развитие и антимонопольное реагирование в отношении субъектов рынка находятся в компетенции министерства национальной экономики Казахстана.

Официальный курс на 9 августа составил 354.06 KTZ/USD.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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