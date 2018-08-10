Турецкая лира продолжает рекордное удешевление

БАКУ /Trend/ - Курс турецкой лиры по отношению к доллару США в пятницу продолжил свое падение, подешевев на более чем десять процентов за сутки.

В 10:16 по бакинскому времени курс USD/TRY составил 6,2826, а EUR/TRY - 7,2254. В настоящее время, на 11:00, лира незначительно укрепилась, составив 5,8346 лиры за доллар США, а по отношению к евро - 6,6963 лиры.

Отметим, что лира также дешевеет по отношению к азербайджанскому манату. Так, курс маната к лире на 10 августа составил 0,2965, укрепившись за день почти на семь процентов.

С начала года турецкая лира подешевела по отношению к доллару приблизительно на 35 процентов, а по отношению к евро - почти на 30 процентов.

Турецкая лира продолжает дешеветь как на внутреннем рынке, так и на зарубежных. Сегодня все внимание будет приковано как к ожидаемому заявлению Центрального банка Турции, так и новой экономической модели, которую позже в пятницу планирует огласить министр финансов Турции Берат Албайрак.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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