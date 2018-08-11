В Узбекистане создано почти 30 тыс. новых малых предприятий

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года в Узбекистане было создано 29 800 новых малых предприятий и микрофирм, что на 13,1 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.

К 1 августа 2018 года в Узбекистане действовало 250,5 тысячи малых предприятий и микрофирм, что на 8 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно информации, наибольшее количество малых предприятий и микрофирм было создано в сфере торговли – 7 041, промышленности – 6 554, сельском, лесном и рыбном хозяйствах – 3 616, строительстве – 3 867.

Напомним, что за январь-июль 2018 года в Узбекистане было создано 33,9 тысячи новых предприятий и организаций, что на 6,3 тысячи (22,6 процента) больше аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем количество предприятий и организаций, прекративших свою деятельность, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13,9 процента и составило 4 тысячи.

В результате общее количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 24,1 тысячи (8,4 процента) и составило 309,6 тысячи.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.