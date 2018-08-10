Кредит для больших дел от Bank Respublika

БАКУ /Trend/ - Как быть если нужна большая сумма денег, но Ваш официальный доход не позволяет получить необходимую сумму кредита?

В таком случае кредит «Под залог недвижимости» от Bank Respublika будет Вам в самый раз. Кредит под залог недвижимости – это возможность получить деньги на льготных условиях на срок до 36 месяцев и использовать их по собственному усмотрению.

Максимальная сумма кредита составляет 50 000 манатов. Годовая процентная ставка начинается от 23 процентов, поручители не требуются, достаточно предъявить удостоверение личности и документ собственности недвижемого имущества. Оформление кредита осуществляется оперативно и за короткое время.

Также обратиться за кредитом можно с легкостью и без лишней потери времени не выходя из дома посредством услуги "WhatsApp Кредит" по номеру (+994 50) 245-91-44.

Дополнительным преимуществом получения кредита в Bank Respublika является доступ к одному из лучших мобильных приложений страны “MobilŞöbə” и интернет банкингу “Bankım.az”.

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