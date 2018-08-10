В Азербайджане будет усилен надзор за продбезопасностью в сегменте МСП (ФОТО)

10 августа 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности и Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) будут координировать свою деятельность.

В пятницу стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили главы двух ведомств Гошгар Тахмазли и Орхан Мамедов.

"Подписание документа создаст благоприятные условия для проведения двумя структурами совместных мероприятий и даст толчок развитию МСП в Азербайджане", - отметил на мероприятии Тахмазли.

Подписанный меморандум поможет координировать госрегулирование в области продбезопасности с законными интересами предпринимателей, сказал, в свою очередь, Мамедов.

"Хотел бы отметить, что наше сотрудничество обуславливается принципами прозрачности, оперативности и комфорта услуг, оказываемых предпринимателям, с целью повышения роли МСП в национальной экономике. Необходимость повышения эффективности мер, направленных на развитие продовольственной безопасности и возможностей для использования их предпринимателями, подтверждает важность сотрудничества между профильными госструктурами", - сказал Мамедов.

Отметим, что меморандум предусматривает проведение структурами совместных мероприятий в области контроля за выполнением субъектами микро, малого и среднего предпринимательства законодательства в сфере продовольственной безопасности во время производства, импорта и экспорта продукции, международных принципов и норм, а также повышением качества услуг на всех этапах производственной цепочки, проведение совместных мониторингов в области продовольственной безопасности и другие вопросы.

(Автор: Илькин Шафиев)

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