Акционеры Tesla подали в суд на Маска

11 августа 2018 08:52 (UTC+04:00)

Акционеры Tesla подали в федеральный суд в Сан-Франциско против основателя и генерального директора фирмы Илона Маска, сообщает РИА Новости.

По мнению истцов, Маск, опубликовав 7 августа серию твитов о превращении Tesla в частную компанию, вызвал резкие колебания курса акций и нарушил законодательство о ценных бумагах. При этом акционеры уверены, что заявления бизнесмена о готовности профинансировать вывод компании с биржи были недостоверными и вызвали скачки цены, из-за чего некоторые из них понесли потери.

Седьмого августа Маск заявил в Twitter о том, что рассматривает возможность превращения Tesla в частную компанию. После этого ценные бумаги автопроизводителя выросли на 11 процентов до почти 380 долларов за акцию, однако затем в течении двух дней потеряли около семи процентов на фоне сомнений участников рынка в возможности реализации намерений миллиардера.

Заявлениями Маска заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая намерена проверить, насколько его действия соответствуют законодательству.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

Tesla до сих пор является убыточной компанией, первого августа она отчиталась о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года, которые во многом связаны с вложениями в новые модели, в частности в электрокар Model 3.

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