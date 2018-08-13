На KASE оживился рынок ценных бумаг

БАКУ/Trend/ - Торги на Казахстанской фондовой бирже в июне завершились совокупным объемом сделок купли-продажи фининструментов на сумму 10,1 трлн тенге, что на 46,9% (8,9 трлн тг) меньше, чем годом ранее — 19,1 трлн тенге. С начала года объем торгов на KASE сократился на 18,5% или 2,3 трлн тенге. Такие данные приводит finprom.kz.

В июне оживился рынок ценных бумаг — объем проведенных сделок за год вырос в 4 раза и составил 469 млрд тенге, против 115,6 млрд тенге в июне 2017 года. При этом основным драйвером роста рынка ценных бумаг стал выпуск государственных ценных бумаг на 266,9 млрд тенге.

Но несмотря на уверенный рост ликвидности в секторе ЦБ, денежный рынок по-прежнему доминирует над остальными — 85,2% всего объема торгов сконцентрировано именно в этом секторе KASE.

За первое полугодие суммарный объем торгов на KASE составил 64,8 трлн тенге, против 88,7 трлн тенге за аналогичный период годом ранее.

В динамике последних 5 лет июньские объемы торгов выросли почти в 4 раза — с 2,6 до 10,1 трлн тенге. Однако максимальный объем торгов зафиксирован в июне 2017 года — 19,1 трлн тенге.

Главный индекс фондового рынка — индекс KASE — на конец июня составил 2412,01 пункта. В июне значение индекса сократилось на 80,15 пунктов по отношению к маю. А за первую половину 2018 года индекс вырос на 11,4% (247,54 пункта).

Официальный курс на 9 августа составил 356.8 KTZ/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.