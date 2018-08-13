Автопром Узбекистана продолжает расти

13 августа 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года в Узбекистане было произведено более 94,37 тысячи легковых автомобилей, что на 18,8 процента больше по сравнению с первыми семью месяцами 2017 года, говорится в сообщении Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Производство грузовых автомобилей наоборот упало на 18,2 процента – до 1,92 тысячи.

Узбекистан в январе-июле 2018 года произвел 303 автобуса, что на 36,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Выпуск автомобильных двигателей в Узбекистане составил 70,53 тысячи, что на 18,8 процента больше по сравнению с январём-июлем 2017 года.

В январе-июле 2018 года объем выпуска тракторов составил 2,4 тысячи, что в 7,5 раза больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Ранее сообщалось, что Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июле 2018 года не смог продать в России ни одного автомобиля.

В целом в январе-июле 2018 года продажи компании в России выросли на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 5 180 автомобилей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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