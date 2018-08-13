Участники летней программы «Dərs evi» стали гостями Kapital Bank

13 августа 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, всегда уделяющий особое внимание развитию молодежи и образованию, организовал курсы для участников летней программы «Dərs evi» в Центре человеческого Капитала банка.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках программы ученики 8–11 классов, помимо закрепления знаний, ознакомились как с принципами работы своих будущих профессий, так и с одним из крупнейших банков на рынке.

Во время встречи директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фаргана Мамедова поприветствовала учеников и пожелала им удачного завершения программы. Во время программы, подготовленной Отделом обучения и развития банка, ученики были проинформированы о банковской системе Азербайджана, роли банков в экономике, осуществляемых банками операциях, о работе головного офиса и филиалов. Участники также получили ответы на интересующие их вопросы.

Также в рамках проекта, с целью визуального ознакомления учеников с банковской сферой, был организован инфотур в один из филиалов банка, была предоставлена информация о сферах деятельности банковских филиалов.

Следует отметить, что Kapital Bank уделяет особое внимание образовательным и карьерным проектам, связанным с молодежью. Наглядным подтверждением этого является участие в Международной образовательной выставке, Республиканской школьной олимпиаде, проектах «Обучай для Азербайджана», «Автобус знаний», а также сотрудничество с группами «Сабах», Азербайджанским Государственным экономическим университетом, Бакинским инженерным университетом, Университетом АДА и другими учреждениями.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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