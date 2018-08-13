БАКУ/Trend/ - В Ташкенте состоится узбекско-китайский бизнес-форум при участии представителей предприятий текстильной промышленности входящих в состав Ассоциации «Узтекстильпром».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Узтекстильпром».

Мероприятие состоится 15 августа в рамках визита делегация Китайского национального совета по текстилю и готовой одежде во главе с председателем Совета Сан Руиджи.

Отметим, что китайская делегация прибыла в Ташкент 10 августа. В состав делегации вошли главы 33 китайских ассоциаций и крупных текстильных компаний.

В мероприятии примут участие руководители министерств экономики, внешней торговли, Государственного налогового комитета Узбекистана, а также представители ведомств, компаний и концернов Узбекистана и Китая.

На форуме китайским гостям будет предоставлена подробная информация о созданных возможностях и льготах.

По итогам бизнес-форума планируется подписать ряд двусторонних документов.

В ходе визита делегация Китайского национального совета по текстилю и готовой одежде намерена ознакомиться с инвестиционным потенциалом регионов Узбекистана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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