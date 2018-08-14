В Азербайджане подешевели золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане во вторник снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 14 августа подешевела по сравнению с понедельником на 22,763 маната, составив 2031,9165 маната, серебра - на 0,3547 маната, до 25,5873 маната, платины - на 31,2205 маната, до 1360,1105 маната, палладия - на 20,2555 маната, до 1515,635 маната за унцию.
|
Название
|
14.08.18
|
13.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2031,9165
|
2054,6795
|
Серебро
|
XAG
|
25,5873
|
25,942
|
Платина
|
XPT
|
1360,1105
|
1391,331
|
Палладий
|
XPD
|
1515,635
|
1535,8905
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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