В Азербайджане подешевели золото и серебро

14 августа 2018 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане во вторник снизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 14 августа подешевела по сравнению с понедельником на 22,763 маната, составив 2031,9165 маната, серебра - на 0,3547 маната, до 25,5873 маната, платины - на 31,2205 маната, до 1360,1105 маната, палладия - на 20,2555 маната, до 1515,635 маната за унцию.

Название

14.08.18

13.08.18

Золото

XAU

2031,9165

2054,6795

Серебро

XAG

25,5873

25,942

Платина

XPT

1360,1105

1391,331

Палладий

XPD

1515,635

1535,8905

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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