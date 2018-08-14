ВВП Казахстана вырос на 4%

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Казахстана по итогам января-июля составил 4 процента.

Как сообщают казахские СМИ, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на заседании правительства.

По словам министра, основной импульс росту экономики придало ослабление инфляционного давления, высокая инвестиционная активность и сохранение положительной динамики в основных отраслях экономики.

«Инфляция сохраняется на трехлетнем минимальном уровне. С начала года она составила 2,7 процента, при этом годовая инфляция - 5,9 процента», - сказал Сулейменов.

Кроме того, на 1 августа международные резервы страны составили 87,7 миллиарда долларов, в том числе активы Нацфонда - 56,8 миллиарда долларов, золотовалютные резервы - 30,9 миллиарда долларов, добавил он.

Далее министр отметил, что производство в горнодобывающей промышленности возросло на 5,4 процента.

«Движущей силой стали отрасли по добыче нефти (6,1 процента.), газа (6,4 процента) и железной руды (7,4 процента). Динамика роста обрабатывающей промышленности зафиксирована на уровне 4,9 процента», - сказал Сулейменов.

Кроме того, по словам министра, продолжается устойчивый рост в химической промышленности (10,9 процента), нефтепереработке (4,4 процента), металлургии (3,6 процента) и производстве бумажной продукции (10,1 процента).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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