Казахстанские бизнесмены поставят продукцию в Таджикистан на $18,8 млн

БАКУ /Trend/ - Три крупных соглашения на 18,8 млн долларов подписано по итогам торгово-экономической миссии казахстанской экспортной продукции Казахстана в Душанбе, сообщила Внешнеторговая палата Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

Миссия была организована Внешнеторговой палатой Казахстана в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Посольством РК в этой стране. В состав казахстанской делегации вошли 20 крупных товаропроизводителей в области машиностроения, строительства и пищевой промышленности.

Таджикская сторона была представлена министерствами транспорта, экономического развития, финансов, промышленности, энергетики и здравоохранения. Из представителей бизнеса приняли участие лизинговые и частные транспортные компании, ряд торговых сетей и другие таджикские фирмы.

Подписаны соглашения на поставку 50 машин марки «JAC» ТОО «СарыаркаАвтоПром», а также о предоставлении дилерских полномочий ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан» на всю линейку автомобилей марки «JAC» на территории Таджикистана.

ТОО «Mega SMART» подписала контракт на 300 тыс. долларов на поставку мебельной продукции в Таджикистан. Успешно прошли переговоры между АО «Актюбинский рельсобалочный завод» и ГУП «Таджикские железные дороги». Стороны договорились о поставке 6 тонн рельсов в течение этого года. Представители компаний «Жас-Канат 2006», «Концерн «Цесна-Астык», «Ново-Альджанский мелькомбинат», «DUMAN», «Higer Quazar» и «Тиккурила» посетили крупнейшую торговую сеть Таджикистана «Ашан» и «Пайкар».

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