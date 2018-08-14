В Азербайджане на одной из железнодорожных станций идет монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)

14 августа 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На азербайджанской железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта: ведутся работы на 600-километровой линии Баку–Бёюк Кесик. Параллельно с сентября 2016 года ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 5 и 11 осуществляется монтаж новых стрелочных переводов, говорится во вторник в сообщении ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

Первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, а на сегодняшний день заменено уже 186 стрелочных переводов.

В настоящее время осуществляется монтаж 14 стрелочных переводов на станции Падар. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 5.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В поездах Баку-Сумгайыт-Баку вводится оплата электронными пластиковыми картами (ФОТО)
Общество 13 августа 09:29
Поезд Баку-Балакен не прибыл в пункт назначения из-за затопления участка железной дороги
Происшествия 11 августа 14:18
Россия высоко оценивает работу Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" (ФОТО)
Экономика 8 августа 17:31
Реконструируется система электроснабжения Бакинской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)
Экономика 2 августа 15:48
В Азербайджане меняются цены на ж/д пассажироперевозки
Бизнес 24 июля 12:48
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обратилось к пассажирам по поводу билетов
Общество 9 июля 13:04
Лента новостей
МВД Италии подтвердило гибель 11 человек в результате обрушения моста близ Генуи (ФОТО)
Европа 16:05
В Азербайджане внедрят европейскую классификацию гостиниц и отелей (ФОТО)
Туризм 16:01
Частный коммерческий банк Узбекистана осуществит дополнительный выпуск акций
Бизнес 16:00
Проект транзита азербайджанского газа в Болгарию освобожден от тарифного регулирования
Энергетика 15:53
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 15:48
Сильные дожди в Азербайджане не нанесли серьезного ущерба плантациям табака
Бизнес 15:42
В Азербайджане на картофельных полях обнаружены вредители (ФОТО)
Общество 15:40
Китай и Азербайджан: новые возможности для инвестиций, торговли и реализации совместных проектов в третьих странах (Интервью)
Бизнес 15:40
В Азербайджане создается Госфонд охраны труда
Общество 15:30