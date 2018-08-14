В Азербайджане на одной из железнодорожных станций идет монтаж новых стрелочных переводов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На азербайджанской железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта: ведутся работы на 600-километровой линии Баку–Бёюк Кесик. Параллельно с сентября 2016 года ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 5 и 11 осуществляется монтаж новых стрелочных переводов, говорится во вторник в сообщении ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

Первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, а на сегодняшний день заменено уже 186 стрелочных переводов.

В настоящее время осуществляется монтаж 14 стрелочных переводов на станции Падар. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО “Специализированное железнодорожное предприятие” номер 5.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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