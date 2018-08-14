В Азербайджане будет создана Ассоциация отелей, ресторанов и кафе

14 августа 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа над созданием Ассоциации отелей, ресторанов и кафе.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Тем самым Азербайджан сможет стать членом Европейской ассоциации отелей, ресторанов и кафе (HOTREC). С цель обсуждения этих и других вопросов в Азербайджан прибыл вице-президент HOTREC Акос Никлай. Он уже встретился с председателем Госагентства Фуадом Нагиевым. В ходе встречи были обсуждены существующие в Азербайджане возможности для дальнейшего развития туризма, имеющаяся инфраструктура и другие вопросы. Было принято решение начать на первоначальном этапе необходимые процедуры для получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Европейской ассоциации отелей, ресторанов и кафе.

Отметим, что на сегодня HOTREC объединяет 43 европейские ассоциации, отели, рестораны и компании, действующие в сфере туризма. Основными направлениями работы Ассоциации являются развитие туристической индустрии, применение инноваций и ИКТ, защита окружающей среды с помощью «зеленых технологий», более эффективное использование ресурсов в гастрономическом туризме, повышение конкуренции в данной индустрии и другие вопросы.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В России в 2023 году могут пройти Европейские игры
Россия 14:18
Россия, Азербайджан и Казахстан проявили наибольшую гибкость в принятии Конвенции по Каспию - эксперт
Политика 13:56
Установлены новые электропогружные насосы на нефтяных месторождениях в Азербайджане
Энергетика 12:56
Канадская компания о ходе строительства установки для ремонта скважин в Азербайджане
Энергетика 12:39
Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют консультации осенью в Азербайджане
Политика 11:15
Румынский морской порт Констанца открыт для совместных проектов с Бакинским портом (Эксклюзив)
Бизнес 07:05
Лента новостей
МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога
Турция 14:47
Как прошел матч сборной Азербайджана со сборной Чехии на Чемпионате Европы по мини-футболу (ФОТО)
Спорт 14:40
На севере Китая ввели карантин из-за сибирской язвы
Китай 14:27
Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике
Россия 14:23
В России в 2023 году могут пройти Европейские игры
Россия 14:18
Лавров отметил рост турпотока в Турцию
Россия 14:15
Дорожная полиция задержала более 50 нарушителей в Хачмазском районе (ФОТО)
Общество 14:02
Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как теракт
Европа 13:57
Россия, Азербайджан и Казахстан проявили наибольшую гибкость в принятии Конвенции по Каспию - эксперт
Политика 13:56