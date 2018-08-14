В Азербайджане будет создана Ассоциация отелей, ресторанов и кафе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа над созданием Ассоциации отелей, ресторанов и кафе.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Тем самым Азербайджан сможет стать членом Европейской ассоциации отелей, ресторанов и кафе (HOTREC). С цель обсуждения этих и других вопросов в Азербайджан прибыл вице-президент HOTREC Акос Никлай. Он уже встретился с председателем Госагентства Фуадом Нагиевым. В ходе встречи были обсуждены существующие в Азербайджане возможности для дальнейшего развития туризма, имеющаяся инфраструктура и другие вопросы. Было принято решение начать на первоначальном этапе необходимые процедуры для получения Азербайджаном статуса наблюдателя в Европейской ассоциации отелей, ресторанов и кафе.

Отметим, что на сегодня HOTREC объединяет 43 европейские ассоциации, отели, рестораны и компании, действующие в сфере туризма. Основными направлениями работы Ассоциации являются развитие туристической индустрии, применение инноваций и ИКТ, защита окружающей среды с помощью «зеленых технологий», более эффективное использование ресурсов в гастрономическом туризме, повышение конкуренции в данной индустрии и другие вопросы.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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